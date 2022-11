La Lilt Firenze torna con il mercatino “Dal Kitsch al Kitsch!” per sostenere la lotta contro i tumori

(Di martedì 8 novembre 2022)la mostra mercato della solidarietà, perla. Dall’ 11 al 13 novembre il Parterre diospiterà la mostra mercato di curiosità del nostro recente passato “Dalal!”, organizzata dalla-Lega italiana per laAssociazione Provinciale di, con il sostegno del Quartiere 2 del Comune di. Tra i banchi si potranno trovare vecchi servizi da thé, souvenir recuperati in soffitta, cappellini stravaganti o gioielli vistosi, accessori e oggetti allegri e singolari da poter portare a casa con una piccola offerta. Il ricavato andrà ale attività ...

firmato protocollo di intesa con il Consolato Generale degli USA 2 Dicembre 2020, la ......alle interviste individuali di trasferibilità del modello di educazione alla salute elaborato daMilano e Monza Brianza. Nello specifico hanno partecipato le sedi dell'assoziazione di, ... "Dal Kitsch al Kitsch", la mostra mercato a sostegno di LILT al Parterre di Firenze Avviato da Lilt Milano Monza Brianza nel 2017 per la prevenzione, gli stili di vita salutari e la diagnosi precoce diviene un modello esportabile in altri contesti, su tutto il territorio nazionale. L ...Entra nel vivo la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per la ricerca sul tumore al seno sostenuta da Hard Rock International con l'evento clou del Cafe di Firenze per la 23ma edizione di Pi ...