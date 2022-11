La Juventus si avvicina anche a Raphaël Guerreiro

(Di martedì 8 novembre 2022) Lastarebbe facendo progressisu Raphael. Il calciatore potrebbe arrivare già dalla prossima finestra di mercato È una settimana di fuoco per la. Dopo aver scoperto il proprio avversario ai play off in Europa League, il Nantes, e aver battuto per 2-0 nel derby l’Inter continua a far scalpore sul mercato. L'articolo

Tuttosport

... dopo alcune vittorie consecutive, ha dovuto arrendersi alladi Massimiliano Allegri. ... Skriniar siall'Inter: rifiuto eccellente del difensore Skriniar ©LaPresseDa mesi si parla di ......- Ma il Real ha detto che dovrebbe andare alla'. Ancora poche settimane e, durante la pausa per il Mondiale in Qatar, le cose saranno certamente più chiare. Anche perché gennaio si... Juventus, per Vlahovic lavoro personalizzato. Kean in gruppo La Juventus si avvicina al prossimo impegno di campionato, la trasferta in casa del Verona per il turno infrasettimanale di Serie A. I bianconeri vengono dalla vittoria casalinga contro l'Inter e vogl ...Bandiera bianconera, campione del mondo con l’Italia, Pinturicchio oggi vive a Los Angeles con la famiglia. Da quando stava andando al Milan a Ronaldo, quello che non sapete di lui ...