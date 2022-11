La gravidanza può modificare le ossa delle madri in modo permanente

(Di martedì 8 novembre 2022) Un nuovo studio ha rilevato che lapuò cambiare inil corpo di una madre, fino alle. Come riporta CBS News Boston, gli antropologi della New York University hanno esaminato ledi una specie di scimmie, la Macaca mulatta, che condivide il 93% dei geni con gli esseri umani, scoprendo che le femmine di questa particolare specie, che erano state incinte, avevano livelli più bassi di calcio, magnesio e fosforo nelle, a causa di fattori collegati al parto stesso e all’allattamento. NewsScienza Quali sono i rischi per le donne inche contraggono il Vaioloscimmie Studi scientifici hanno evidenziato che il virus si può trasmettere da madre a feto, con ...

Nostrofiglio

Nelle donne inprovocare parto prematuro o aborto spontaneo. L'incubazione del batterio solitamente è di circa tre settimane e in alcuni casiprolungarsi fino a settanta giorni. ...Ma anche per gli adulti, e gli anziani in particolare,rappresentare un pericolo provocando ... La sperimentazione ha coinvolto circa 7.400 donne inappartenenti a 18 Paesi diversi. Il ... Piaghetta al collo dell'utero, quali rischi per la gravidanza