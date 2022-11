La gaffe della ministra Santanché su Bagnaia campione e la Sampdoria

(Di martedì 8 novembre 2022) Ieri il torinese Peccoè riuscito nell’impresa storica di laurearsidel mondo in MotoGp. E lo ha fatto in sella a una moto italiana, la Ducati, senza mai arrendersi, anzi: riuscendo a rimontare 91 punti in otto gare e quattro mesi, grazie a un’ottima seconda parte di stagione. La vittoria diè stata (a ragione) celebrata dal Paese intero e su di essa si è espressa pure l’attualedel Turismo Danielache però, nel commentare il trionfo, si è lasciata andare ad una battuta che, invece di suscitare risa o di essere percepita come un complimento, ha fatto indignare molti. Nello specifico, ladi Fratelli d’Italia, a margine di Eicma (ovvero l’esposizione universale delle due ruote alla Fiera di Milano), ha detto: “La vittoria dei Mondiali ...

La cosa infastidisce le altre donnecasa in particolare Antonella Fiordelisi e Sofia Giaele ... Ecco da quando Giulia Salemi, Signorini ci ricasca:sull'abito scollato al Gf Vip. 'Ma cos'è ......per leggere anche Leggi anche La finediaspora dei finiani. Da Valditara a Bocchino, ecco chi è salito sul carro del governo Meloni, stanchezze e amnesie in conferenza stampa. Dallasul ...Le dichiarazioni della ministra Santanché dopo la vittoria ai Mondiali di MotoGp di Pecco Bagnaia non sono piaciute ai più ...Piccola gaffe di Ivano Ricchebono nel programma condotto da Antonella Clerici: "Sono entrato qui nel 2010" Si è parlato di stelle, non in senso ...