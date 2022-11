La Danimarca chiama Maehle | Musso rischia il posto nell’Argentina

Leggi su bergamonews

(Di martedì 8 novembre 2022) Bergamo. Joakimè il primo giocatore dell’Atalanta a conquistare ufficialmente unal Mondiale in Qatar che prenderà il via il 20 novembre. L’esterno nerazzurro ha ricevuto la convocazione dalla sua. Il Ct Kasper Hjulmand ha annunciato 21 giocatori sui 26 totali convocabili per la manifestazione e tra questi c’è anche l’ex Genk, punto fermo della selezione scandinava con cui ha già segnato anche 9 gol in 31 presenze. Non figura invece tra i 21 Rasmus Højlund, il quale potrebbe però rientrare in uno dei 5 posti rimasti ancora da occupare. In molti instanno invocando la sua convocazione: tocca a Hjulmand decidere, dopo averlo già coinvolto nell’ultima tornata di impegni a settembre in Nations League.invece di non far parte della spedizione della sua nazionale ...