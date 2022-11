La Coppa del Mondo di sci sprint si sposta da Milano a causa dei costi energetici

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 8 novembre 2022) I prezzi dell’energia sono aumentati in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e le forniture sono state ridotte. La FIS ha dichiarato di aver valutato le crescenti sfide con la Federazione Italiana Sci (FISI) e di aver optato per la località montana di Livigno, con un taglio deiche l’organizzazione avrebbe dovuto sostenere per l’innevamento artificiale per ladeldi sci. Le dichiarazioni “Naturalmente, stiamo cercando di apportare il minor numero possibile di modifiche al programma originale del calendario”, ha dichiarato il direttore delle gare di sci di fondo della FIS, Michal Lamplot. “Tuttavia, siamo consapevoli delle sfide che gli organizzatori stanno affrontando in questi giorni con problemi globali che riguardano i loro eventi. Per questo motivo siamo in ...