La Commissione europea ha approvato la richiesta dell’Italia della seconda rata del Recovery Fund

Regione Toscana

ROMA. Via libera dellaall'erogazione della seconda tranche da 21 miliardi del Pnrr italiano. L'esborso fa seguito alla richiesta dell'Italia avanzata alla fine del giugno scorso e alla valutazione ...Chiediamo ancora una volta ai governi di lavorare, Stati membri dell'UE e Stati associati insieme alla, per stabilire un meccanismo di sbarco prevedibile , in luoghi dove la ... Commissione europea ha adottato il programma di lavoro per il 2023 La Commissione Europea, attraverso una portavoce, ribadisce che vi è il dovere morale e legale di salvare le persone in mare, in base alle leggi internazionali e ha salutato con favore lo sbarco dei m ...“I richiami della Commissione Ue sul trattamento dei migranti Ci sono dei ricorsi in atto, quindi poi si deciderà nelle sedi competenti. I migranti restano in mare No, non sono in mare, sono al sicu ...