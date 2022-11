La Cei | Non usare il Papa per coprire scelte politiche sui migranti

Leggi su agi

(Di martedì 8 novembre 2022) AGI - Sulle migrazioni "ancora una voltaFrancesco fa appello al buon senso, ma non utilizziamo ilcome copertura di". Così monsignor Francesco Savino, vicepresidente della Cei, alla presentazione del rapporto Italiani nel mondo di Migrantes. Il discorso del Pontefice, ha sottolineato Savino è "serio, responsabile ed evangelico". "Se non vogliamo che i mari, soprattutto il Mar Mediterraneo, diventi sempre di più un cimitero liquido senza lapidi ma forse il cimitero più grande, noi dobbiamo salvare, custodire e tutelare gli immigrati e l'Europa non lasci sola l'italia. Questo è fondamentale e qui si gioca la civiltà dell'Europa e la democrazia non solo in Italia ma anche in Europa". "Ho paura quando sento parlare di 'accoglienza selettiva', non so cosa significhi questo aggettivo. E sono ...