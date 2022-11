Globalist.it

Ne ha parlato monsignor Francesco Savino, vicepresidente della, alla presentazione del rapporto italiani nel mondo di Migrantes. Sulle migrazioni "ancora una volta Papa Francesco fa appello al ...Laletteraria poi parla di principi non negoziabili : 'Ricorda la formula che utilizzava il cardinal Ruini quando era presidente dellaParlava di valori non negoziabili. Ma non esistono ... La Cei critica la destra sui migranti: “Non usare Papa per coprire scelte politiche” Tudor Chirila a atras critici dure dupa ultimele remarci facute faa de o concurenta de la Vocea României. Muli au fost cei care l-au pus la zid pe celebrul artist. - Fanatik.ro ...De-a lungul timpului, Oana Lis a primit critici pe baza deciziilor pe care le-a luat în viaa, fiind acuzata inclusiv de faptul ca a intrat într-o relaie cu Viorel Lis doar pentru a dispune de ...