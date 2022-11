La Braseria di Osio Sotto miglior steak house d’Italia secondo la classifica di Braciami Ancora

(Di martedì 8 novembre 2022). Ladisi è guadagnata il primo posto nelladellei 21stilata dal noto sito. Il ristorante bergamasco si piazza davanti alle bracerie toscane, famose per le loro fiorentine: alposto troviamo I Due Cippi di Saturnia, in provincia di Grosseto, Bifro di Torino e la Trattoria dall’Oste di Firenze. “Ricerca dello stile e cura delle materie prime sono i valori fondamentali del marchio Lache, a oggi, raggruppa a se due format di ristorazione distinti ma accumunati dall’esperienza e dall’estro dello chef Luca Brasi – si legge sul sito del ristorante -. ...

BergamoNews.it

