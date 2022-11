La Banca Popolare di Puglia e Basilicata dona un pulmino al Comune di Gravina

(Di martedì 8 novembre 2022) (Adnkronos) – Ladi, da sempre attenta ai bisogni della cittadinanza del suo territorio, hato un9 posti aldiin, 8 novembre 2022. Alla cerimonia di consegna, svoltasi ieri mattina in Piazza Cavour a, ha preso parte il Presidente della BPPB Leonardo Patroni Griffi, l’Amministratore Delegato Alessandro Maria Piozzi, Il Sindaco diin, Fedele Lagreca, Sua Eccellenza Mons. Giovanni Ricchiuti e l’Assessore delegato Felicetta Cilifrese. Un segno di attenzione che lariserva alla cittadinanza gravinese per contribuire all’espletamento del servizio ...

(Adnkronos) - La Banca Popolare di Puglia e Basilicata, da sempre attenta ai bisogni della cittadinanza del suo territorio, ha donato un pulmino 9 posti al Comune di Gravina.Gravina in Puglia, 8 novem ...