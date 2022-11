Karina Cascella ha smesso di guardare il GF Vip | critiche ad una opinionista e consiglio a Barbara d’Urso

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 8 novembre 2022)di recente si è lanciata in una serie dinei confronti della nostra tv. Non ha tutti i torti quando afferma, tra le pagine del settimanale Mio, che sul nostro piccolo schermo la cronaca supera di gran lunga l’intrattenimento. L’inoltre ha anche svelato di non seguire questa edizione del GF Vip... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.