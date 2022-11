Juventus | Fagioli già superstar | entra nell’affare in Premier

(Di martedì 8 novembre 2022) Due partite, due gol pesanti per il giovane centrocampista piacentino. Ora per Allegri sarà difficile toglierloha preso il treno Juve in corsa e ora sarà difficile farlo scendere.… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

...un attacco on Di Maria - Vlahovic - Chiesa e Kostic arretrato in linea con Rabiot e, ...due partite dovranno dare una risposta chiara anche se non definitiva sul risveglio dellae sulla ...... Kostic è il migliore del match(3 - 5 - 1 - 1): 1 Szczesny 6.5; 6 Danilo 7, 3 Bremer 7, 12 Alex Sandro 6; 11 Cuadrado 6, 447, 5 Locatelli 6, 25 Rabiot 7, 17 Kostic 7.5; 20 Miretti ...Su Leggo Milano -La Juve trova un Kostic per amico. La Juventus ha diversi motivi per tornare a sorridere. Le quattro vittorie consecutive in campionato, con la porta ...Prosegue il progetto giovani in casa Juventus: occhi sul giovane talento italiano di Serie A e doppia contropartita In casa Juventus si stanno mettendo in mostra tanti giovani di grande spessore, uno ...