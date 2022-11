Juve | quattro motivi per credere alla rimonta scudetto

Dopo la vittoria sull'Inter, lo scudetto non è più un sogno impossibile per la Juventus. Fra il muro difensivo, giovani, rientri e rigenerati: ecco il maxi piano di Allegri per la gran rimonta. Non ...... sarebbe esaltante disegnare un attacco on Di Maria - Vlahovic - Chiesa e Kostic arretrato in linea con Rabiot e Fagioli, sarebbe logico per evitare sbilanciamenti una terza linea acon ...Martedì 8 novembre ore 18:30 stadio Maradona di Napoli. Il Napoli affronta l’Empoli nella 14esima giornata del campionato di Serie A 2022-23. Diretta TV sui canali DAZN e in radio su Kiss Kiss Napoli.C'è di peggio ma le prossime due partite dovranno dare una risposta chiara anche se non definitiva sul risveglio della Juventus e sulla possibilità che recuperi punti, non certamente sul FantaNapoli, ...