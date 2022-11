Juric | ' Pellegri ce la può fare Se non giochiamo al 100% perdiamo'

... mercoledì ore 20:45 Torino, rotazioni e possibili rientri perDopo il ko contro il Bologna,vuole una reazione immediata dei suoi. A livello di infortunati siache Sanabria ...Magari - sottolinea- , può essere utile durante la gara. Ma vediamopiù tardi come andrà, perché contro una difesa a tre la prima punta ha un significato importantissimo: tutto passa ...Chi giocherà in attacco con la Sampdoria domani sera visto che Sanabria è reduce da un problema al soleo e Pellegri a Bologna ha dovuto lasciare il campo subito a inizio partita per ...“Se sta bene, gioca Pellegri” ha detto Juric, ribaltando di fatto quella che sembrava una situazione già ben delineata anche per via dei problemi fisici che hanno colpito l’attaccante. Invece, ...