John Elkann lascia il business degli immobili di lusso

La disputa in corso - prosegue il Corriere - è cominciata nel febbraio 2020 quando Margherita Agnelli ha chiamato in causa i tre figli, Lapo e Ginevra) ritenendo illegittima la ...... fatta di rivendicazioni patrimoniali, cause legali e accuse, che vede schierati su i due fronti Margherita Agnelli de Pahlen contro i tre figli, Lapo e Ginevraper la successione della ...Margherita ha fatto causa ai suoi tre figli. Se il procedimento resterà a Torino, per John, Lapo e Ginevra saranno guai ...Ieri, prima udienza sul contenzioso tra Margherita Agnelli e i suoi tre figli John, Lapo e Ginevra Elkann, due ore di udienza, a porte chiuse, presenti i legali di parte, Carlo Re per gli Elkann e ...