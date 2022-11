Italia-Spagna in tv | orario e diretta streaming qualificazioni Mondiali 2023 basket

Leggi su sportface

(Di martedì 8 novembre 2022) L’e le indicazioni per vedere in, match valido come terzo match della seconda fase di qualificazione aidi. Dopo la bella campagna continentale, conclusasi con l’amara uscita di scena contro la Francia all’overtime dopo aver accarezzato il passaggio del turno, torna in campo la Nazionale del ct Pozzecco, e lo fa proprio contro le Furie Rosse che hanno vinto gli Europei. Si gioca alla Vitrifrigo Arena, un successo vorrebbe dire fare un deciso passo verso la qualificazione. La palla a due della partita è fissata alle ore 21:00 di venerdì 11 novembre, con la sfida che verrà trasmessa ine in chiaro su Rai 2, oppure su Sky Sport Arena, oltre che insu Raiplay, Sky Go, ...