Italia protagonista di pace La ricetta di Tajani per la crisi nei Balcani

Leggi su iltempo

(Di martedì 8 novembre 2022) Non solo Ucraina. Le tensioni internazionali non coinvolgono soltanto l'invasione russa del territorio di Kiev. Il ministro degli Esteri, Antonio, mette in evidenza il clima teso che si respira anche nei, tra Serbia e Kosovo. Intervistato dalla Gazzetta del Mezzogiorno,sottolinea che la diplomaziana «sta facendo di tutto per far sì che ci sia una de-escalation. Ho parlato con il presidente serbo Aleksandar Vucic e con il premier del Kosovo Albin Kurti e ho invitato entrambi a lavorare per la stabilità. Gli ho detto che facciamo appello alla loro leadership per evitare azioni unilaterali. Bisogna cercare di gettare acqua sul fuoco. Anche perché noi là siamo presenti con 720 militari in Kfor, poi ce ne sono 70 di Eufor-Althea in Bosnia ed Erzegovnia, 20 con Eluex in Kosovo e c'è un nucleo ...