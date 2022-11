Italia-Colombia oggi | Mondiali hockey pista femminile 2022 | orario | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 8 novembre 2022) Una vittoria per il riscatto., martedì 8 novembre, si gioca, secondo incontro della prima fase dei Campionatifemminili diin scena quest’anno a San Juan, in Argentina, all’interno dei World Skate Games. Sarà un match delicatissimo per entrambe le compagini, uscite sconfitte dalle rispettive sfide inaugurali. Le azzurre infatti, pur lottando, hanno dovuto cedere il passo alle padrone di casa con il risultato di 2-1. Più netta invece la gara delle sudamericane, le quali si sono dovute arrendere al cospetto della Germania per 6-2. Le nostre ragazze, forgiate dalla prestazione positiva di ieri, andranno a caccia del successo puntando sulle proprie migliori caratteristiche, ovvero ...