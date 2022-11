Ita Airways | il Tesoro versa altri 400 milioni nella compagnia Ora la partita della vendita

Alla prossima assemblea ordinaria decade il board e si faranno le nomine Il Mef accelera nel cambio della guardia in. L'assemblea straordinaria ha approvato una norma secondo cui, in caso ...L'Assemblea degli azionisti di, ossia il Tesoro, riunitasi in seduta straordinaria, ha deliberato per l'aumento di capitale da 400 milioni e i soldi arriveranno entro fine mese, secondo quanto si apprende. Inoltre è ...Il ministero dell’Economia dà l’ok all’aumento di capitale da 400 milioni per Ita Airways, una società che controlla al 100%, e allo stesso tempo decide di azzerare tutto il consiglio di ...L'Assemblea degli azionisti di Ita Airways, ossia il Tesoro, riunitasi in seduta straordinaria, ha deliberato per l'aumento di capitale da 400 milioni e i soldi arriveranno entro fine mese, secondo ...