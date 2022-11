Isabella Ferrari | chi è | età | carriera | film | chi è il marito | figli | amori | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 8 novembre 2022) Torna puntuale l’appuntamento con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi per ricordare la grande e indimenticabile Virna Lisi, anche l’attrice, che si racconterà a cuore aperto: dallaalla sfera sentimentale. Dagli esordi al debutto di, all’anagrafeFogliazza, è nata a Ponte dell’Olio il 31 marzo del 1964. Nel 1981 ha esordito in televisione con una piccola parte nel programma Sotto le stelle di Gianni Boncompagni e poi ha preso parte alla trasmissione per ragazzi 3,2,1…contatto!. Durante Sotto le stelle è stata notata dal regista Carlo Vanzina e nel 1983ha recitato nel ruolo di ...