IRCSS San Raffaele | ecco il primo esoscheletro ' overground' indossabile in età pediatrica

(Di martedì 8 novembre 2022) “Si chiama Atlas e, insieme a Iron man, è il mio nuovo supereroe”. È il piccolo Daniele, 5 anni, un'ischemia midollare perinatale, a presentare il nuovo robot arrivato in casa Sane svelato per la prima volta in Italia martedì 8 novembre all'IRCCS Sanalla presenza del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, accompagnato dal Presidente del Comitato tecnico scientifico dell'IRCCS San, Prof. Enrico Garaci, con il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato e l'Onorevole Antonio Angelucci. “La ricerca è indispensabile per una sanità migliore, gli Irccs sono il luogo dove si può fare ricerca e innovazione ad alto livello” queste le parole del ministro della Salute, Orazio Schillaci, “l'che oggi state ...

Ulteriori importanti finanziamenti sono stati ottenuti dalla Farmacologia Clinica in collaborazione con l'Matteo di Pavia . In cosa consiste il progetto per la Cardiologia del Policlinico ...Ulteriori importanti finanziamenti sono stati ottenuti dalla Farmacologia Clinica in collaborazione con l'Matteo di Pavia. "Un riconoscimento " evidenzia il Prof. Antonio Micari " che ...È ‘Atlas’, sviluppato dalla ricerca dell’Irccs San Raffaele di Roma e il primo di questo tipo in Italia. La presentazione oggi con il ministro della Salute Schillaci, il presidente della Regione Lazio ...“Si chiama Atlas e, insieme a Iron man, è il mio nuovo supereroe”. È il piccolo Daniele, 5 anni, un’ischemia midollare perinatale, a presentare il nuovo robot arrivato in casa San ...