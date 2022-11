Inviava foto di moglie e figlia minorenne ai colleghi su Whatsapp | poi ha tentato il suicidio per non essere condannato

RavennaToday

Tutto materiale che poiai due colleghi. Poliziotto accusato di pedofilia: avrebbe abusato di ragazzini nella palestra in cui è istruttorevia whatsapp Le, inviate nel 2021 ad ...E' stato condonato a 4 anni di carcere un ravennate di 50 anni, il quale mandavadella figlia e della moglie, completamente nude e in situazioni intime (mentre avevano rapporti sessuali con lo stesso), ai suoi colleghi. Ieri il tribunale di Bologna ha emesso le prime sentenza ... Inviava ai colleghi foto pedopornografiche della figlia minorenne: condannato a 4 anni Avrebbe inviato le foto di sua figlia minorenne e di sua moglie nude ai colleghi di lavoro. L'uomo, un 50enne di Ravenna, è stato condananto a 4 anni di reclusione, con le ...Aveva condiviso con alcuni colleghi di lavoro foto intime sia della figlia minorenne che della moglie ignara di tutto. Per questo motivo un 50enne ravennate è stato condannato ieri (7 novembre) a Bolo ...