International Street food | 4 milioni di visitatori A Benevento la 67^ tappa

(Di martedì 8 novembre 2022) Saràad accogliere la 67°della VI Edizione dell’2022, la più importante manifestazione diesistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino. Si svolgerà a Piazza Risorgimento inizierà venerdì 11 novembre dalle ore 18 per proseguire sabato 12 e domenica 13 novembre 2022 dalle ore 12.Si tratta del più grande evento itinerante di alta cucina, che porta con sé tutti i profumi e i sapori dei piatti più famosi della tradizione regionale e internazionale. Sono previste 150 tappe in tutta Italia.“Siamo felici del grande successo che i nostri chef stanno riscuotendo, la cucina e il cibo di strada fanno parte della nostra cultura. L’entusiasmo della gente, che è accorsa numerosa alle nostre tappe, ci ha riempito il cuore ...

Sarà Benevento ad accogliere la 67° tappa della VI Edizione dell'food 2022 , la più importante manifestazione difood esistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino . Si svolgerà a Piazza Risorgimento inizierà venerdì 11 novembre ...LECCE - Sarà Lecce ad accogliere la 68° tappa della VI Edizione dell'food 2022, la più importante manifestazione difood esistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino. Si svolgerà a Piazza Carmelo Bene " Ex Foro Boario ed inizierà ...Sarà Benevento ad accogliere la 67° tappa della VI Edizione dell’International Street food 2022, la più importante manifestazione di street food esistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino. Si ...LECCE – Sarà Lecce ad accogliere la 68° tappa della VI Edizione dell’International Street food 2022, la più importante manifestazione di street food esistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino ...