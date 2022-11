Inizio di campionato scoppiettante per la ASD NEW GICA MONREALE | 3-0 contro la DreaMauro Panormus

Leggi su filodirettomonreale

(Di martedì 8 novembre 2022) Con un perentorio 3 a 0 esordisce la ASD NEWneldi serie D femminilelaVolley. Squadra giovane quella Palermitana, ma che ha nel suo organico atlete di indiscusso valore ed esperienza. Nell’intenutosi domenica pomeriggio sul campo dell’istituto Navarra di Pioppo, fin da subito le atletesi hanno cominciato a sciorinare azioni su azioni, attacchi, muri, difese, battute che hanno messo in difficoltà la squadra avversaria. Fin dal primo set la Newha condotto un gioco piacevole e pieno di contenuti tecnici notevoli. La sapiente conduzione tecnica, che si è servita anche delle atlete che non sono state inserite come titolari, ha dato un impulso determinante ai fini ...