Incomprensibile Russia | messaggio segreto | la sconfitta che umilia Putin

(Di martedì 8 novembre 2022) "Ancora una volta siamo stati gettati in una battagliadal generale Muradov e da suo cognato Akhmedov". È il testo di una lettera - inviata presumibilmente dalla prima linea a un governatore regionale ine pubblicata ieri da un importante blog militare russo e ripresa dalla Cnn - nella quale gli uomini della 155a brigata della flotta russa del Pacifico affermano di essere stati gettati in una "battaglia" nella regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale, dove, "come risultato dell'offensiva attentamente pianificata dai grandi comandanti abbiamo perso circa 300 uomini, morti e feriti, negli ultimi 4 giorni". "Abbiamo perso il 50 per cento del nostro equipaggiamento - si legge nella lettera - Questa è solo la nostra brigata. Il comando distrettuale insieme ad Akhmedov stanno nascondendo questi fatti ...

... guarda a nord - ovest in Bielorussia e nord - est in. Dice una guardia di frontiera: "Da ... Il comportamento della leadership bielorussa è completamentee ingiustificabile". ...Non hanno mai fatto mistero di avere simpatia per ladi Putin oltre ad una freddezza nei ... Dovrà dare un segnale anche all'interno di un variegato e politicamentemovimento ... La lettera dal fronte dei soldati russi: "Chiamano le persone carne da macello" I generali scelgono attacchi che non hanno un valore strategico in Ucraina, ma sono simbolici per ricevere denaro e onorificenze da Mosca. Le scelte “incomprensibili” a Bakhmut e Pavlovka nel racconto ...In Europa i prezzi sono crollati del 70% rispetto ai massimi. Ci attende un periodo di fluttuazioni, a volte incomprensibili ...