Incidente Milano | 14enne in bici muore investito da tram

(Di martedì 8 novembre 2022) (Adnkronos) – Un ragazzo di 14 anni incletta è morto adopo essere statoda un. E' accaduto questa mattina alle 8.15 circa in via Tito Livio. Il corpo delè stato estratto dai Vigili del fuoco intervenuti insieme al 118, ma per il ragazzo non c'era più nulla da fare. Sul posto per i rilievi è giunta la Polizia Locale.

