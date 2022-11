Il voto di Midterm sa già di Casa Bianca. #Maratonamentana per tutti i risultati

(Di martedì 8 novembre 2022) - Un test importante per il presidente Biden e i democratici che faticano nei sondaggi della vigilia. in pressing i repubblicani di Trump, che ha detto di avere pronto per il 15 novembre un '...

- Un test importante per il presidente Biden e i democratici che faticano nei sondaggi della vigilia. in pressing i repubblicani di Trump, che ha detto di avere pronto per il 15 novembre un '......contro il cambiamento climatico indipendentemente dall'esito delle elezioni americane di. ... Parlando a margine di Cop27 Kerry ha espresso la speranza che l'esito delsia favorevole al ...Oggi è finalmente il giorno delle elezioni di midterm negli Stati Uniti. Con 41 milioni di persone che si sono avvalse del voto anticipato, è prevista ...Oltre 40 milioni di americani hanno già votato in anticipo per le elezioni di midterm 2022, superando il record del 2018. Gli ultimi sondaggi ...