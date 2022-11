(Di martedì 8 novembre 2022) La sedicesima puntata di, ildi Vanity Fair dedicato alle uscite al cinema e in tv, racconta di The5, la nuova stagione della serie di Netflix che, stavolta, non ha brillato come ci saremmo aspettati

Vanity Fair Italia

... La vita bugiarda degli adulti : l effetto Elena Ferrante arriva (anche) su Netflix L Amica Geniale : cosa succederà nell ultima stagione (con Alba Rohrwacher) Il: L Amica Geniale ,...... e viene da chiedersi: ci saranno mai delle altre dive che, dopo decenni dalla loro morte, faranno così tanto discutere e parlare come lei La risposta nel, buon ascolto! Il... Il podcast Divaniamo: The Crown 5, spietato a metà La sedicesima puntata di Divaniamo, il podcast di Vanity Fair dedicato alle uscite al cinema e in tv, racconta di The Crown 5, la nuova stagione della serie di Netflix che, stavolta, non ha brillato c ...