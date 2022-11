Il nuovo Britannia può aspettare. Londra accelera sulle navi per difendere gasdotti e cavi

(Di martedì 8 novembre 2022) Ilpanfilodovrà. Colpa della guerra d’invasione della Russia in Ucraina e delle sue conseguenze economiche e strategiche. Il contesto interno e internazionale ha spinto ilgoverno britannico guidato da Rishi Sunak a rimandare la realizzazione di unyacht reale progetto da 250 milioni di sterline – fortemente voluto dall’ex primo ministro Boris Johnson ma, si sussurra, criticato persino dalla Corona – per rafforzare le difese delle infrastrutture critiche. Ben Wallace, segretario alla Difesa, ha annunciato alla Camera dei Comuni la sospensione del programma National Flagship per anticipare l’acquisto dispecializzate nella protezione delle infrastrutture critiche nazionali comesottomarini e. Le ...

