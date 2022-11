Il made in Italy punti allo Spazio. Il commento di Samorè

(Di martedì 8 novembre 2022) Gli appassionati diattendono con trepidazione il 14 novembre, la nuova data prevista per il lancio del razzo Space Launch System che trasporta la navicella Orion, fondamentale per dare inizio alla nuova avventura lunare della NASA Artemis I. Forse agli appassionati di politica estera interesserà di più sapere che l’Agenzia spaziale europea (Esa) è fortemente coinvolta nel progetto e che l’Italia gioca un ruolo fondamentale nella partnership con la Nasa, visto che il terzo modulo di servizio è stato realizzato negli stabilimenti torinesi di Thales Alenia Space. Ciò che può sembrare un semplice aneddoto è invece una realtà ben consolidata del panorama industriale italiano, che si afferma come un’eccellenza nel settore spaziale. Non è un caso che il nostro Paese sia il terzo maggiore finanziatore dell’Esa a livello europeo e il settimo a livello mondiale per spesa ...

AMICA - La rivista moda donna

Il successo della pizzain, insomma, deriva dalla capacità di selezionare e miscelare grani esteri a quelli italiani. Nascono così ricette per ogni tipo di pizza: quella tonda, quella ...Si fa presto a dire manichini. Quelli di Md Studio sono 100%in, realizzati con i materiali più disparati ma con l'attenzione sempre alta all'ambiente: dalla cartapesta al legno, sostenibili per natura, fino ai modelli tecnologicamente più avanzati, ... Lezioni di moda Made in Italy: la storia dalla A di Armani alla Z di... Missoni In attesa di risposte, possiamo intanto continuare a fare il conto alla rovescia, consapevoli che un altro pezzetto del tanto celebrato made in Italy sarà presto in orbita, a servizio di una missione ...Peppa Pig sbarca a teatro con “La gita in spiaggia”: primo tour tutto made in Italy L a maialina più amata dai bimbi (e anche da molti genitori) esce dalla tv ed entra per la prima volta nei teatri. È ...