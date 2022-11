Il Governo alle grandi manovre in Viale Mazzini

(Di martedì 8 novembre 2022) Le mani sulla Rai La Stampa, di Michela Tamburrino, pag. 12 Talmente complesso il riordino Rai chiamato a interpretare le mutate esigenze politiche, che la politica si prende tempo. A Palazzo Chigi si è deciso di adottare il ragionamento di sistema. Tradotto, prima di mettere mano meglio chiarirsi le idee sul quadro generale e per quadro generale si intende la destinazione dei vertici, Presidente Marinella Soldi e Ad Carlo Fuortes, per poi scendere a ricaduta su altri incarichi. Ma più del Presidente, il vero nodo è l’Amministratore Delegato. Sulla gestione Fuortes pesa il fallimento della riforma dei generi, riforma confusa e mal guidata, che ha sortito il risultato di far perdere identità a Rai3 senza risollevare Rai2, anzi, possibilmente aggravandola. Si salva Rail, grazie ai titoli oramai giurassici ma che tengono botta come Tale e quale show o Ballando con le stelle, nonostante ...

