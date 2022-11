Il fotografo della Mano di Dio | ' Vidi subito l' imbroglio di Maradona'

(Di martedì 8 novembre 2022) " Lade Dios? Al momento dello scatto,l'di Diego Armando". Così André LeCoq , ilfrancese che immortalò l'immagine sportiva più celebre in assoluto: il ...

IlNapolista

" La Mano de Dios Al momento dello scatto, vidi subito l'imbroglio di Diego Armando Maradona ". Così André LeCoq , ilfrancese che immortalò l'immagine sportiva più celebre in assoluto: il gol di mano con l' Argentina del Diez contro l' Inghilterra ai Mondiali di Messico 1986 nella cornice dello stadio ...Di regola, questo dovrebbe venire richiesto primafotografia . Tuttavia, è vero che spesso i ... Sarà poi premura delrispettare i desideri dell'interessato. Foto a minorenni in luogo ... Il fotografo della "mano di Dio": «Vidi subito che era fallo, ma ero l'unico ad avere quello scatto» - ilNapolista Il francese André LeCoq, autore dei tre scatti del gol irregolare di Diego all'Inghilterra nell'86, rivela alcuni retroscena ...Intensa, pungente, ironica, grottesca e fuori di testa: queste le caratteristiche di The White Lotus che, con una storia semplice e onestissima, ha fotografato lo status della società di oggi ...