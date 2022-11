Il fotografo della “mano di Dio” | «Vidi subito che era fallo | ma ero l’unico ad avere quello scatto»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 8 novembre 2022) La foto sportiva più famosa di tutti i tempi l’ha firmata il 22 giugno 1986 allo stadio Azteca di Città del Messico il fotografp francese Andre LeCoq. “Ladi dio“. Maradona che segna di pugno all’Inghilterra. Questa settimana, una stampa originale sarà messa all’asta: contiene la sequenza di tre scatti che LeCoq fece quel giorno. Al Telegraph racconta il dietro le quinte di quella foto. E cosa è cambiato dopo. Spoiler: no, non è diventato ricco. “Ero dietro la linea di porta nel solito posto dei fotografi. Stavo seguendo la palla, guardandola fissa. E ho potuto vedere guardando attraverso l’obiettivo che eradi mani. Era chiaro, per me. L’avevo visto. Sono rimasto molto sorpreso quando il gol è stato concesso”. All’epoca LeCoq lavorava per L’Equipe. Aveva coperto tutti i Mondiali dal 1962 in Cile in poi. E sapeva cosa stava facendo, scrive ...