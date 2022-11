Il 5G è un potenziale pericolo? Ma non come pensano i cospirazionisti | Cosa è emerso dalle indagini

Sicilia ON Press

Pertanto, in virtù delper la salute pubblica, l'Agenzia regionale ha invitato gli enti preposti per materia ad attivare le procedure previste dall'articolo 242 del codice dell'...... tuttavia non sono mancati gli interventi tempestivi da parte degli agenti, soprattutto in alcune occasioni di. In particolare si registra il sequestro da parte della Polizia ... Favara, Pitruzzella: Potenziale pericolo in via Brancati La quinta generazione della tecnologia cellulare potrebbe essere la causa scatenante di alcuni problemi legati ai voli aerei Gli episodi segnalati sono molteplici e le indagini sono in corso ..."Lo scopo è proprio quello di avere una scusa per reprimere qualsiasi dimostrazione critica sgradita al governo" ...