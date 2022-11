Ibanez nel mirino | offese social dopo l' errore nel derby La moglie sbotta | ' Non avete il diritto di insultare'

(Di martedì 8 novembre 2022) Insulti,e anche prese in giro alla famiglia. Bruna Kisner , compagna di Rogere mamma dei suoi due figli, non ci sta.l'al, evidentemente, qualcuno suida una ...

E spunta il commento di Negro, lo sfogo della moglie su Instagram Queste le parole di Bruna, la compagna di, in inglese su Instagram: 'Tutti possono sbagliare, ma questo non vi dà il ...L'allenatore della Roma Josè Mourinho conferma Rogeralla vigilia del match contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Dopo la sconfittaderby, Mou chiede una scossa alla squadra: "Mi aspetto la ...Mourinho scuote la Roma, e non solo. I bersagli sono diversi, il mirino è puntato sul Sassuolo che alle 18,30 incrocerà il destino dei giallorossi usciti a pezzi dal derby. Lo ...Insulti, offese e anche prese in giro alla famiglia. Bruna Kisner, compagna di Roger Ibanez e mamma dei suoi due figli, non ci sta. Dopo l'errore al derby, ...