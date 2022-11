(Di martedì 8 novembre 2022) Bruna Kisner , compagna di Rogere mamma dei suoi due figli, non ci sta. Dopo l'errore al derby, evidentemente, qualcuno suiha superato il limite e il difensore brasiliano, come spesso ...

LO SFOGO - Queste le parole di Bruna, la compagna di, in inglese su Instagram: 'Tutti possono sbagliare, ma questo non vi dà il diritto di oltrepassare una certa soglia. Smettetela di pensare ... Ibanez, la moglie sbotta sui social: "Basta insulti alla nostra famiglia!" Bruna Kisner, compagna del difensore brasiliano, su Instagram: "Capita a tutti di sbagliare, questo non vi dà il diritto di offendere gli atleti e le loro famiglie" ... Il derby perso è un boccone troppo amaro da mandare giù. Lo sanno bene i tifosi della Roma che ieri mattina si sono svegliati sperando di aver solo sognato l'assurdo errore di ...