Napoli Village - Quotidiano di informazioni Online

SORRENTO (NA) - Tutto pronto alTasso di Sorrento, dove, sabato 19 novembre alle ore 20.00, per l'inaugurazione della rassegna "M'Illumino d'Inverno" arriverà il gruppo musicale dei "". Promossa dal Comune di ...... 'Sconfinamenti' EventiKismet e Cittadella degli Artisti a Molfetta, in scena 'Trame Contemporanee' Eventi Time Zones 2023, 7 e 8 ottobre alKismet: Loeffler eComunicati ... I Mokadelic al Teatro Tasso di Sorrento per la rassegna "M'Illumino d'Inverno" - Napoli Tutto pronto al Teatro Tasso di Sorrento, dove, sabato 19 novembre alle ore 20.00, per l'inaugurazione della rassegna “M’Illumino d’Inverno” arriverà il gruppo musicale dei “Mokadelic”. Promossa dal C ...SORRENTO (NA) - Tutto pronto al Teatro Tasso di Sorrento, dove, sabato 19 novembre alle ore 20.00, per l'inaugurazione della rassegna “M’Illumino d’Inverno” arriverà il gruppo musicale dei “Mokadelic” ...