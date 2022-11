Agenzia ANSA

A nove giorni dalla sconfitta elettorale del presidente brasiliano uscente Jair(Pl, destra), iEdoardo e Flavio, entrambe parlamentari, si sono rivolti all'ambasciata italiana a Brasilia per avanzare nell'iter per la cittadinanza italiana. La notizia è stata ...... coraggiosi e lungimiranti non solo per noi stessi, ma per i nostri'. La Germania annuncia la ... Jair. L'annuncio è arrivato dal segretario del ministero tedesco per la Cooperazione e ... I figli di Bolsonaro chiedono la cittadinanza italiana - Ultima Ora A nove giorni dalla sconfitta elettorale del presidente brasiliano uscente Jair Bolsonaro (Pl, destra), i figli Edoardo e Flavio, entrambe parlamentari, si sono rivolti all'ambasciata italiana a Brasi ...Gli ultimi giorni sono stati molto difficili per tutto il Brasile. Il paese, i cui cittadini si sono recati a votare lo scorso fine settimana per il secondo turno delle elezioni presidenziali, è spacc ...