“I decreti di Piantedosi sono illegittimi e incostituzionali” | lo spiega il Presidente emerito della Consulta Flick

(Di martedì 8 novembre 2022) Di dubbi intorno alla costituzionalità delle decisioni del governo Meloni in merito agli sbarchi delle persone soccorse dalle navi delle ong erano state sollevati fin dal primo provvedimento che per alcuni giorni aveva obbligato queste imbarcazioni a stazionare fuori dalle acque italiane. E la situazione è diventata ancor più paradossale dopo la scelta – attraverso un decreto interministeriale – di concedere solo ai “più fragili” di metter piede sulla terra ferma. E ora è arrivata anche la conferma da parte di uno dei massimi esperti di diritto, con ilCorte Costituzionale Giovanni Mariache va contro le decisioni prese da Matteoe gli altri ministri.controsul mancato sbarco dei migranti a Catania I casi ...

Il Riformista

L'ex magistrato Carlo Nordio ha firmato insieme ai ministri Salvini eil decreto che ...dei Cinquestelle fa il Mélenchon cercando di far dimenticare che sua era la prima firma dei......deiSalvini con i porti chiusi. E fa ridere il Pd che si era detto a favore del blocco navale di Sofia 3', dice l'ex esponente di Alleanza nazionale e Fli. "Umanità e fermezza",... “Decreto Piantedosi incostituzionale, fare selezione dei migranti sulle navi è sconcertante”, ... Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...