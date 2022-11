I cori antisemiti dei laziali non bastano al Giudice Sportivo | “Li ha sentiti tutto lo stadio?”

(Di martedì 8 novembre 2022) IdeiDomenica, appena dopo il derby vinto, i tifosi della Lazio dalla Curva Nord cantavano allegramente «In sinagoga vai a pregare, ti farò sempre scappare». E i giocatori della Lazio, sotto, a saltellare per idei. Ci sono i video. Ma alnon basta. Bisogna disporre urgentemente un “supplemento di indagine della Procura Federale”. Perché a Gerardo Mastrandrea non la si fa. Prima di distribuire la sanzioni con l’ormai famigerato prezzario (10mila per irazzisti, 2mila la bottiglietta e 4mila accendino e moneta…) vuole vederci chiaro. E allora chiede – con una prosa affascinante – alla Procura di “confermare che talisono stati percepiti ...

