I 35 migranti rimasti a bordo dell’Humanity 1 hanno chiesto asilo politico e l’Ue deve garantirlo

(Di martedì 8 novembre 2022) Sembra non finire mai l’incubo deibloccati nelle navi ong a Catania per cui lo sbarco è impossibile. Una “vergogna politica” l’ha definita il deputato regionale di Forza Italia Nicola D’Agostino, per cui si stanno tenendo di fatto “sotto sequestro decine di rifugiati”. “Si accolgano questi uomini con la giusta misura e civiltà e nel frattempo si facciano valere le ragioni italiane in sede europea”, questo il suo appello, che poi è anche quello di chiunque abbia un briciolo di umanità. Anche perché è da ieri che chi è rimasto a, ovvero chi non è minorenne o chi non è considerato “fragile” e quindi non può sbarcare (come se si possa essere in salute dopo traversate di quel tipo), sta tentando in ogni modo di far sentire il proprio disperato grido d’aiuto. Due rifugiati siriani adella Geo Barents (ormeggiata a ...