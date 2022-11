Hunger Games | le riprese del prequel Ballata dell' Usignolo e del serpente sono terminate

(Di martedì 8 novembre 2022) Siufficialmente concluse ledi: Lae dela trilogia basato sull'omonimo romanzo di Suzanne Collins, pubblicato nel 2020. La giovane attrice Rachel Zegler, nominata ai Golden Globe, ha confermato sui social che le'attesissimo filmdi, intitolatoe delufficialmente. Arriverà nelle sale il 17 novembre 2023, mese in cui uscirà anche Dune: Parte Due. Il film...

Alla regia Francis Lawrence (Io sono leggenda,: La ragazza di fuoco e Il canto della rivolta ). È di poche ore fa la notizia della fine delle riprese di: La ballata dell'usignolo e del serpente , l'atteso prequel della saga di. "Io e i ragazzi tornavamo sempre al nostro hotel e bevevamo whisky fino allo sfinimento" ha raccontato Jennifer Lawrence Dopo gli eventi dedicati ad Hunger Games – conferenze stampa, anteprime ecc. – Sono finite le riprese del prequel di Hunger Games, il cui titolo è La ballata dell'usignolo e del serpente (The Ballad of Songbirds & Snake). L'annuncio è arrivato direttamente dall'attrice Rachel Ze ...