Hockey pista | Mondiali 2022 femminile | una convincente Italia batte la Colombia 6-1 Ghirardello trascina le azzurre

Leggi su oasport

(Di martedì 8 novembre 2022) L’disuvince e convince regolando lacon il rotondo risultato di 6-1 nella seconda partita dei Campionatidi San Juan (Argentina), rassegna quest’anno allestita all’interno dei World Skate Games. Le ragazze di Massimo Giudice, già apparse in buona forma dopo la sconfitta di misura contro le padrone di casa, sono state autrici di una partita di assoluto controllo, di fatto dominata in lungo e in largo dal primo all’ultimo minuto. Una partenza lampo per le, abilissime a trovare l’1-0 al 23:31 dopo un ottimo colpo dalla distanza firmato da, un tipo di strategia che si rivelerà un leitmotiv. Il match rischia di inasprirsi però dopo appena cinque minuti di gioco, ...