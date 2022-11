“Ho una malattia” Diana Del Bufalo | l’annuncio spiazza tutto il pubblico | “Ecco come l’ho scoperta”

(Di martedì 8 novembre 2022)Delha unae lo ha annunciato per la prima volta nelle scorse ore. Ha deciso di rilasciare una lunga intervista al Corriere della Sera, dove ha toccato svariati argomenti, sia personali che professionali. Ha iniziato parlando delle sue opinioni sul Covid e sulla vaccinazione: “Sa cosa penso? L’umanità non è pronta all’interscambio di opinioni. Non èprima, quando i filosofi si mettevano intorno ad un tavolo e discutevano e parlavano delle loro idee”. Poi un giudizio anche su Giorgia Meloni. Dunque,Deloltre a parlare dellaha detto qualcosa in riferimento alla presidente del Consiglio: “Non ne so molto di politica, ma credo sia un passo importante. Noi donne abbiamo questo retaggio ereditato delle streghe, che sono ...

... ma non èstrategia, in realtà Diana soffre di: 'Ho un disturbo: la coprolalia , l'impulso di dire inadeguatezze. La prima volta che mi è capitato ero nel negozio della ex di mio ...Le 10 cose da sapere su Covid e bambini Far condurre al bambinovita normale : l'isolamento ... l'uso del gel e tutti presidi essenziali validi nei confronti di ogniinfettiva.L'associazione di solidarietà e volontariato 'Parenzi' ha consegnato una centrifuga per siero al reparto di nefrologia e dialisi ...A poco più di 10 giorni dall’inizio dei Mondiali di calcio in Qatar scoppia la polemica per le dichiarazioni di Khalid Salman, ambasciatore dell’evento al via il 20 novembre, che ha definito ...