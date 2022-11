Ho fotografato un alieno La sua testa Avvistamento sconvolgente | proprio nella capitale degli Ufo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 8 novembre 2022) Dunque ci sarebbe anche la prova. Un cacciatore afferma di aver immortalato un "nudo" sulla propria telecamera, mentre la creatura correva oltre la sua macchina da ripresa da pista, in un famigerato hotspot su gli UFO. La fotografia, che mostra una strana figura "dallabulbosa" che sfreccia, è stata catturata in una remota area del Montana negli Stati Uniti. Donald Bromley ha scattato la foto nell'area conosciuta come Redgate, che si dice sia piena di attività paranormali riconducibili agli UFO. L'uomo ha affermato che all'inizio pensava che fosse una persona, ma più guardava l'immagine sgranata più si convinceva che fosse qualcosa fuori dal mondo. La strana immagine è emersa tra il crescente interesse per gli UFO mentre il Congresso e il Senato hanno deciso l'apertura di un nuovo ufficio per indagare sui fenomeni.