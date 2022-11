Harry | “schiaffo” a Kate Middleton | trema la Royal Family

(Di martedì 8 novembre 2022) Il principee la moglie Meghan Markle sembrano voler sollevare polveroni a tutti i costi. L’autobiografia inedita del duca di Sussex, infatti, ha già fatto moltissimo parlare di sé nonostante non sia ancora in libreria. Gli esperti discutono anche sull’intenzionalità della data di pubblicazione, che secondo alcuni rappresenta uno “” alla cognata. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Cronaca Qui

Altra umiliazione per il principe, a cui la corona e Re Carlo non fanno alcuno sconto dopo l'abbandono del Regno Unito e le accuse di lui e di Meghan Markle . Ora, l'ultimoche è costretto a incassare, a pochi giorni ...Comunque, da un lato sembrava che i duchi di Sussex,e Meghan , avessero riposto le spade ...virale Tra le biografie bomba ce n'è un'altra. Promette per il 2023 un'autobiografia ... Harry e Meghan, un altro no: che schiaffo per re Carlo III Il principe Harry e la moglie Meghan Markle sembrano voler sollevare ... che secondo alcuni rappresenta uno “schiaffo” alla cognata Kate Middleton. Quando si parla della Famiglia Reale inglese, ...Da quando il Principe Harry ha lasciato il Regno Unito, la sua reputazione, almeno nella terra natia, è andata scemando, e oggi – a pochi giorni dal Remembrance Day – è giunta una notizia che suona co ...