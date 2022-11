Hamsik torna al Napoli? La notizia fa sognare i tifosi!

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 8 novembre 2022) A “Radio Goal”, programma radiofonico su Kiss Kiss, è intervenuto Martin Petráš, agente di Marek. Nella chiacchiera con il conduttore Valter De Maggio spunta l’ipotesi di un ritorno che avrebbe del clamoroso. Stimolato dal conduttore, l’agente sottolinea che il legame con la città e con la società non si è mai spezzato, anzi è molto solido. Lo slovacco milita attualmente in Turchia, nel Trabzonspor, con il quale ha un contratto che scadrà il 30 giugno 2023. FOTO GETTY – Marekal, futuro da dirigente? In un futuro prossimo – come sottolineato da De Maggio in diretta – Marekpotrebbere alin veste di dirigente dopo i suoi 12 anni trascorsi ...