Halle Bailey come Catwoman | la sfida ai fan che la confondono con Halle Berry FOTO

Leggi su screenworld

(Di martedì 8 novembre 2022)è stata oggetto di alcune critiche da quando è stata scelta per interpretare la Sirenetta Ariel nel live-action Disney. L’attrice però durante lo scorso Halloween si è travestita dando i fan che negli ultimi anni si sono spesso confusi sbagliandosi tra lei e. Anche se il suo look danon è così studiato e particolareil suo costume da Avatar, la star si è travestita da, per giocare sull’assonanza tra il suo nome e quello della collega più celebre. Da notare che le cuciture bianche ricordano lo stile della versione dell’antieroe DC di Michelle Pfeiffer, comparsa in Batman – il ritorno. Visualizza questo post su ...