Guidava carro funebre senza patente né assicurazione

(Di martedì 8 novembre 2022) I carabinieri hanno fermato un uomo di 52 anni alla guida di undavanti a un cimitero. Lagli era stata revocatae anche gli altri documenti non erano in regola

Da accertamenti è emerso che ilfunebre era sprovvisto di assicurazione dal 2017 e la revisione era stata ripetutamente omessa poiché scaduta nel 2018, nel 2020 e nel 2022. Revisione e patente ......ed infine lo scorso 4 novembre (tutti di questo 2022) quando infine è stato trovato alla guida delfunebre (ex art 116 comma 15 e 17CDS). Tutte e quattro le volte la persona denunciata...I carabinieri hanno fermato un uomo di 52 anni alla guida di un carro funebre davanti a un cimitero. La patente gli era stata revocatae anche gli altri documenti non erano in regola ...All'uomo era stata revocata la patente di guida nel 2013. In questi anni era stato più volte fermato alla guida di numerosi altri mezzi, tutti puntualmente confiscati ...